Arriva il via libera per la beatificazione di don Roberto Malgesini il prete degli ultimi ucciso a Como

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vaticano ha dato il via libera per l'inizio del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini. Il parrocco 51enne era stato ucciso il 15 settembre 2020 davanti alla chiesa di San Rocco di Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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