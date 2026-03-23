Arriva il via libera per la beatificazione di don Roberto Malgesini il prete degli ultimi ucciso a Como
Il Vaticano ha dato il via libera per l'inizio del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini. Il parrocco 51enne era stato ucciso il 15 settembre 2020 davanti alla chiesa di San Rocco di Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Roberto Malgesini
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«Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero delle Cause dei santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto Malgesini». È stato il vescovo di Como, il cardinale Os facebook