Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Como in una gara senza reti, ottenendo un punto che avvantaggia le squadre di Milano in classifica. L’Inter si trova a un punto dallo scudetto, mentre il Milan può salire al secondo posto in caso di vittoria nelle prossime partite. La formazione ospite ha schierato un 4-2-3-1 con il portiere Butez e una linea difensiva composta da Smolcic, Ramon, Carlos e Valle.

Como-Napoli 0-0 Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 5.5, Ramon 6.5, Carlos 6, Valle 5.5 (35' st Moreno sv); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (41' st Roberto sv); Diao 5.5 (41' st Vojvoda sv), Paz 7, Baturina 6 (35' st Rodríguez sv); Douvikas 5 (35' st Morata sv). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Van Der Brempt, Kempf, Goldaniga, Lahdo, Caqueret, Kuhn. Allenatore: Fabregas 6.5. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 6, Rrahmani 7 (35' st Spinazzola sv), Buongiorno 6.5; Politano 6.5, Lobotka 6, McTominay 5.5, Gutierrez 5.5; De Bruyne 5 (15' st Anguissa 5.5), Alisson 5.5; Hojlund 5.5. A disposizione: Meret, Contini, Di Lorenzo, Elmas, Gilmour, Mazzocchi, Giovane.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Napoli frena a Como, lo 0-0 serve solo... alle milanesi: Inter a -1 dallo Scudetto, il Milan può agganciare il secondo posto

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