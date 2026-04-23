Olivera si racconta | Qui al Napoli da 4 anni vissuti momenti bellissimi Quando è arrivato Conte…

Un calciatore che milita nel club da quattro anni ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza in squadra. Ha descritto i periodi più belli vissuti e ha citato l’arrivo di un nuovo allenatore come un momento significativo nella sua avventura. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di continui cambiamenti e successi del club nel corso del tempo.

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