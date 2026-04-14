De Laurentiis esce allo scoperto | Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia Conte mi disse questo fu un errore
Il presidente del Napoli ha parlato di una proposta ricevuta dal Paris Saint-Germain per acquistare i suoi due attuali attaccanti più rappresentativi. La proposta ammontava a 200 milioni di euro e prevedeva la vendita congiunta di entrambi i giocatori. Ha anche riferito di aver ricevuto questa informazione da un ex allenatore del club, definendo successivamente questa comunicazione come un errore.
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