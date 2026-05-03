Como-Napoli 0-0 | highlights

Nel match tra Como e Napoli, terminato con un risultato di 0-0, le due squadre non sono riuscite a trovare la rete, anche se l’incontro non è stato privo di emozioni. Durante la partita, sono state create diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna ha portato alla rete. La gara si è conclusa senza gol, lasciando il punteggio invariato al triplice fischio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Como-Napoli non ha regalato gol, ma è stata tutt’altro che una partita noiosa. Ritmi alti, occasioni da entrambe le parti e un finale carico di tensione, con il palo di Politano che ha fatto tremare il Sinigaglia. Da una parte il gioco e il coraggio del Como, dall’altra la solidità e il pragmatismo del Napoli: ecco gli highlights di una sfida che vale tanto nella corsa all’Europa. Maggio dei Monumenti: eventi e spettacoli gratuiti a Napoli, scopri il programma! Napoli attira oltre 500 mila turisti: un maggio da record per la città.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Como-Napoli 0-0: highlights Como-Napoli 0-0: highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Como, gli highlights della sfida del Maradona Highlights Gol Juve Como LIVE: le immagini del match – VIDEOSpalletti Juve, a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore: il punto Muharemovic Juve, c’è quel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como - Napoli (0-0) Serie A 2025; Le pagelle di Como-Napoli 0-0: Rrahmani fa la cosa più preziosa della partita, Nico Paz con la solita qualità; Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso; Serie A, Como-Napoli 0-0: Douvikas e Diao sprecano, palo di Politano. Como-Napoli, 0-0 risultato della partita di Serie A: tante emozioni, zero gol. Gli highlights.La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Como-Napoli 0-0: ora il patto DeLa-Conte deve reggereUna partita così, quattro giorni dopo lo show di Psg-Bayern con 9 reti, conferma in pieno quanto distante sia il nostro calcio dall’Europa. Brutta la sfida Champions tra Napoli ... ilmattino.it Como e Napoli non si fanno male al 'Sinigaglia', replicando lo stesso risultato dell'andata. - facebook.com facebook VIDEO NM - Como-Napoli, il pullman degli azzurri ha lasciato lo Stadio Sinigaglia x.com