Finisce con un pareggio la sfida tra Napoli e Como al Maradona. I novanta minuti sono stati intensi, con entrambe le squadre che si sono date battaglia senza esclusione di colpi. Alla fine, si va ai rigori, dove la vittoria si decide solo dal tiro finale.

"> Novanta minuti intensi, un pareggio carico di tensione e la lotteria dei rigori a decidere tutto. Napoli-Como ha regalato emozioni, colpi di scena e giocate di qualità, dal rigore di Baturina al lampo di Vergara che aveva riacceso il Maradona. Rivivi i momenti chiave del match, le occasioni più pericolose e la sequenza decisiva dal dischetto negli highlights della partita. Una sfida che lascia amarezza agli azzurri ma anche spunti importanti da cui ripartire. Clicca qui L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Como, gli highlights della sfida del Maradona

Approfondimenti su Napoli Como

Il Napoli e il Como sono scesi in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia.

Napoli e Como si sfidano al Maradona nei quarti di finale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Coppa Italia: Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r.): gli highlights Video; Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr), cronaca e tabellino: decisivo l'errore di Lobotka; Napoli-Como 7-8: risultato finale e highlights; Il Como raggiunge l'Inter in semifinale: battuto il Napoli 8-7 dopo i rigori.

Napoli-Como 7-8, risultato finale della partita di Coppa Italia: Como in semifinale ai rigori, gli highlightsIl risultato finale di Napoli-Como è 7-8 dopo i calci di rigore (1-1 al termine dei 90?). La squadra di Fabregas in semifinale, decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka. fanpage.it

Napoli – Como 7-8 d.c.r, cronaca e highlights: Fabregas troverà l’Inter in semifinale! – VIDEONapoli - Como 7-8 d.c.r, cronaca e highlights: Baturina la sblocca, Vergara pareggia ma ai rigori Fabregas ha la meglio! generationsport.it

Fabregas dopo Napoli-Como: "Risultato storico ma non facciamoci prendere dall'euforia. Abbiamo fatto una buona gara, non siamo venuti qui solo a difendere e siamo stati bravi a cambiare modulo in base alla situazione. Una prestazione generosa, da fami - facebook.com facebook

Coppa Italia, al Maradona il Como batte il Napoli ai rigori: Fabregas si regala l’Inter in semifinale x.com