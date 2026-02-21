Highlights Gol Juve Como LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la partita tra Juventus e Como, si sono visti diversi momenti decisivi che hanno catturato l’attenzione dei tifosi. La sfida si è svolta all’Allianz Stadium di Torino, dove i giocatori hanno dato il massimo per conquistare i tre punti. Nel corso del match, sono stati segnati alcuni gol importanti, suscitando grande entusiasmo tra gli spettatori presenti. Le immagini più significative del confronto sono ora disponibili online per rivedere le azioni chiave dell’incontro.

Highlights Gol Juve Como in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 26ª giornata. La Juve affronta il Como, con il match di Serie A in programma sabato 21 febbraio alle ore 15.00 all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rialzarsi in questo febbraio complicato. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE COMO LIVE 24? RIPARTENZA COMO – Contropiede dei bianconeri con una voragine in mezzo al campo lasciata dai bianconeri: ottimo coast to coast di Baturina, poi palla per Caqueret che calcia in porta ma viene chiuso da Gatti. 22? OCCASIONE OPENDA! – Grandissimo pallone di Kelly in profondità per Openda: l'ex Lipisa prova il pallonetto, ma blocca in uscita Butez.