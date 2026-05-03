Dopo un pareggio senza reti, la squadra di Como ha concluso la partita con sentimenti contrastanti: delusione per l'esito e orgoglio per alcune prestazioni individuali. Nico Paz ha dichiarato di ispirarsi a Dembele, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione. In un confronto che ha visto diverse occasioni mancate, l'allenatore ha commentato il risultato come parte di un percorso di crescita.

"> Fabregas Riflette sulla Partita: Orgoglio e Frustrazione. COMO, ITALIA – 02 MAGGIO 2026 – Durante il match di Serie A tra Como 1907 e SSC Napoli, l’allenatore Cesc Fabregas si è trovato in un turbinio di emozioni, oscillando tra orgoglio e frustrazione per il risultato finale di 0-0. Fabregas ha voluto condividere un fondamentale consiglio che ha dato a Nico Paz, mettendo in evidenza l’importanza di imparare da grandi calciatori come Ousmane Dembélé. L’allenatore spagnolo ha avuto un incontro difficile con il suo vecchio collega Antonio Conte, visto che nelle tre sfide di questa stagione, due sono terminate in pareggio, mentre Como ha prevalso nella lotteria dei rigori in Coppa Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Como, deluso e orgoglioso: Nico Paz si ispira a Dembele dopo il nuovo 0-0.

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