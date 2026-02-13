Nico Paz, attaccante argentino della Como, cerca di sbloccarsi dopo due partite senza segnare. La sua squadra affronta la Fiorentina in un match importante, e il giocatore spera di tornare a incidere in campo. La squadra punta sul suo talento per cambiare marcia e conquistare punti fondamentali.

Il trequartista argentino è a secco di reti da due giornate. Potrebbe tornare a essere decisivo contro i viola Il Como di Fabregas ospita la Fiorentina al Sinigaglia per la 25esima giornata di Serie A: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Fabregas deve recuperare la partita posticipata contro il Milan, nel frattempo però Nico Paz e compagni hanno eliminato il Napoli ai rigori nei quarti di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano hanno pareggiato 2-2 con il Torino nell'ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Como-Fiorentina. Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como-Fiorentina, il pronostico: si sblocca Nico Paz?

