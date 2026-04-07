Durante l’estate si sono svolti diversi eventi dedicati a promuovere il commercio e il turismo nella zona. Le iniziative hanno coinvolto commercianti e operatori del settore, con l’obiettivo di incentivare le attività locali e attirare visitatori. Sono stati organizzati mercatini, spettacoli e manifestazioni pubbliche, con l’intento di valorizzare le risorse del territorio e favorire l’afflusso di persone nelle aree interessate.

Ascolto, concretezza, condivisione, sono queste le parole con cui l’assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari riassume i cinque anni di mandato: "Abbiamo lavorato per essere presenti sui problemi quotidiani dei cittadini, per trasformare le idee in risultati reali e per costruire una città che guardi al futuro, con programmazione". L’assessore eletto nel primo mandato di Olivetti nelle file di Forza Italia, si ricandida a sostegno del mandato bis di Olivetti con la lista ‘La Civica’. "È una scelta di libertà e responsabilità. Una lista civica permette di coinvolgere energie nuove e persone che vogliono impegnarsi con un nuovo senso di responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Estate di eventi per sostenere commercio e turismo"

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