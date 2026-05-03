COMICON Napoli chiude con 183mila visitatori oltre 650 eventi e 480 ospiti da tutto il mondo

La XXVI edizione di COMICON Napoli si è conclusa con un totale di 183.000 visitatori. La manifestazione si è svolta presso la Mostra d’Oltremare e ha visto la partecipazione di oltre 480 ospiti provenienti da diversi paesi. Sono stati organizzati più di 650 eventi, con la presenza di 520 espositori e un programma che include anche più di 30 appuntamenti del COMICON OFF.

Si è conclusa con 183mila visitatori la XXVI edizione di COMICON Napoli - International Pop Culture Festival, che ha portato alla Mostra d’Oltremare oltre 480 ospiti internazionali, 520 espositori e un programma di più di 650 eventi, a cui si aggiungono gli oltre 30 appuntamenti del COMICON OFF e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Comicon Napoli: eventi imperdibili con TonyPitony, LDA e Aka7even tra gli ospiti speciali! Il Comicon 2026 di Napoli avrà con sè diversi eventi e mostre speciali da non perdereIl prossimo Comicon di Napoli sarà ricco di eventi a tema nerd, ma oltre a ciò ci saranno diverse mostre ed esposizioni che accompagneranno questo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La mappa di COMICON Napoli 2026; COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere; Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; COMICON Napoli 2026 alla Mostra d’Oltremare: guida utile tra biglietti, app e cosplay. COMICON NAPOLI 2026 - Chiusa la XXVI edizione con 183.000 visitatori, annunciati i prossimi appuntamentiInternational Pop Culture Festival 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare. Le 10 sezioni del festival - Fumet ... napolimagazine.com Comicon 2026, si chiude la fiera dei record: sfiorati i 183mila visitatori in quattro giorniIl Comicon 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della ... msn.com Berardi, Laurienté e l’espulsione di Tomori nel primo tempo fanno crollare a picco il Milan: al Mapei è 2-0 Sassuolo Il Napoli di Conte resta secondo nonostante il pari a reti bianche contro il Como, lasciando nuovamente i rossoneri a 3 lunghezze di distanza facebook Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa, nel primo match della domenica di Serie A arriva il terzo 0-0 della 35ª giornata. Senza obiettivi reali di classifica, Bologna e Cagliari producono troppo poco e non riescono a segnare Il Bologna ottiene il 7° pareggio d x.com