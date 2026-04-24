Il Comicon 2026 di Napoli avrà con sè diversi eventi e mostre speciali da non perdere
Il Comicon 2026 di Napoli si prepara ad accogliere numerosi eventi dedicati alla cultura nerd, accompagnati da diverse mostre ed esposizioni. La manifestazione si svolgerà nel corso di più giorni e coinvolgerà appassionati e visitatori provenienti da varie regioni. Oltre alle attività principali, saranno presenti spazi dedicati alle esposizioni di fumetti, opere artistiche e oggetti di collezionismo. L'evento rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama culturale locale.
Il prossimo Comicon di Napoli sarà ricco di eventi a tema nerd, ma oltre a ciò ci saranno diverse mostre ed esposizioni che accompagneranno questo importantissimo evento. La mostra “ Robert Crumb. Cattivi pensieri “, parte del circuito COMICON OFF 2026, il fuoriFestival dentro Napoli e allestita al Maschio Angioino, celebra l’opera di un “ tradizionalista sovversivo ” e maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo. Frutto di un’indagine rigorosa, l’esposizione svela un percorso in cui il linguaggio underground si eleva a forma d’arte universale. Il suo tratteggio ossessivo e maniacale agisce come uno strumento per scandagliare le nevrosi collettive e le zone d’ombra della psiche, offrendo uno sguardo lucido sulla condizione umana: una “ Commedia Umana ” fatta di inchiostro, carne e verità materica.🔗 Leggi su Screenworld.it
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