Il Comicon 2026 di Napoli si prepara ad accogliere numerosi eventi dedicati alla cultura nerd, accompagnati da diverse mostre ed esposizioni. La manifestazione si svolgerà nel corso di più giorni e coinvolgerà appassionati e visitatori provenienti da varie regioni. Oltre alle attività principali, saranno presenti spazi dedicati alle esposizioni di fumetti, opere artistiche e oggetti di collezionismo. L'evento rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama culturale locale.

Il prossimo Comicon di Napoli sarà ricco di eventi a tema nerd, ma oltre a ciò ci saranno diverse mostre ed esposizioni che accompagneranno questo importantissimo evento. La mostra “ Robert Crumb. Cattivi pensieri “, parte del circuito COMICON OFF 2026, il fuoriFestival dentro Napoli e allestita al Maschio Angioino, celebra l’opera di un “ tradizionalista sovversivo ” e maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo. Frutto di un’indagine rigorosa, l’esposizione svela un percorso in cui il linguaggio underground si eleva a forma d’arte universale. Il suo tratteggio ossessivo e maniacale agisce come uno strumento per scandagliare le nevrosi collettive e le zone d’ombra della psiche, offrendo uno sguardo lucido sulla condizione umana: una “ Commedia Umana ” fatta di inchiostro, carne e verità materica.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Comicon 2026 di Napoli avrà con sè diversi eventi e mostre speciali da non perdere

Notizie correlate

COMICON Napoli 2026: tutte le mostre da non perdereLa pop culture in tutta la sua meraviglia: venticinque percorsi espositivi da visitare alla Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio.

COMICON Napoli 2026: da “Scrubs” allo Spazio, tutti gli ospiti e le anteprime da non perdereIl countdown per COMICON Napoli 2026 è ufficialmente iniziato e il programma di quest’anno si preannuncia come uno dei più ricchi di sempre.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: COMICON Napoli 2026: dal 30 aprile al 3 maggio, la pop culture alla Mostra d’Oltremare; PARMA ESPORTS AL COMICON DI NAPOLI 2026: FINALS eSERIE A GOLEADOR E TANTE ATTIVITÀ; COMICON Napoli 2026, lo spot della XXVI edizione; Il 26 aprile la Reggia di Caserta accoglie COMICON EXTRA.

Comicon Napoli 2026 arriva la app ufficiale. Come funziona e cosa serveComicon Napoli 2026 app ufficiale come funziona programma mappa offline e notifiche guida utile per organizzare la visita ... napolike.it

La eSerie A Goleador 2026 si prepara a infiammare il COMICON NapoliLe Finals della eSerie A Goleador tornano a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio 2026, pronte a decretare il nuovo Campione d'Italia agli Esports Stage del COMICON. megamodo.com

La Reggia di Caserta e il COMICON di Napoli si incontrano in un evento speciale: il 26 aprile, dalle 17 alle 19, si terrà un evento del COMICON Extra, "Il Kpop arriva a Caserta", che prevede una cosiddetta "random dance", in cui gli appassionati si alternano - facebook.com facebook

A COMICON Napoli 2026, i ragazzi di trasformeranno l’Area Urban in un Live Studio: tra podcast, interviste e musica. 30 aprile Paola Zukar e Fresh Mula. 1 maggio Voga e Chakra. 2 maggio Diss Gacha e Yung Snapp 3 maggio The vanished p x.com