Torna Comicon Napoli | al via la XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival

Da aprile a inizio maggio si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli la XXVI edizione di COMICON, il festival dedicato alla cultura pop internazionale. L’evento si estende su quattro giorni e presenta un programma con più di 650 eventi, oltre 520 espositori e oltre 480 ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero. Il festival copre diversi settori, tra cui fumetto, cinema, serie TV, videogiochi, musica e cultura giovanile.

Dal 30 aprile al 3 maggio torna COMICON Napoli - International Pop Culture Festival - XXVI edizione alla Mostra d’Oltremare con oltre 480 ospiti italiani e internazionali, più di 650 eventi e 520 espositori per quattro giorni di Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for PalestineIn occasione di COMICON Napoli, eventi e iniziative per una Palestina che disegna, crea, si racconta e soprattutto vive e resiste attraverso il... Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Orbit Orbit al COMICON; Una settimana al Comicon: da Dragon Ball al Dr. Cox di Scrubs, Napoli diventa pop; COMICON Napoli 2026: dal 30 aprile al 3 maggio, la pop culture alla Mostra d’Oltremare; Comicon Napoli 2026, fumetti, mostre, concerti, anteprime ed incontri. Ecco il programma. Al Napoli Comicon 2026 torna King Esport con l'Esports StageKing Esport ha annunciato il ritorno dell'Esports Stage al Napoli Comicon 2026, con tante novità per tutti gli appassionati. multiplayer.it COMICON Napoli 2026: l’Esports Stage si rinnova, focus sulle finali di eSerie A GoleadorAl COMICON Napoli arrivano le finali dell'eSerie A Goleador, con club di Serie A e top player. Spazio anche ad altri eventi esports. vgmag.it Comicon Napoli 2026 torna alla Mostra d’Oltremare con una delle edizioni più ricche di sempre dal 30 aprile al 3 maggio, che conferma il suo ruolo nel panorama europeo grazie a un cartellone che unisce fumetti, videogame, serie tv, cinema, musica ed e-sp - facebook.com facebook Torna a l'hub artistico indipendente ... Per tutti e 4 i giorni del festival, il loro stand sarà un vero e proprio covo di creatività, pronto ad ospitare tre amatissimi autori: , e x.com