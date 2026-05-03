COMICON incontro con Dania Omari e Dima Nassar | la Palestina raccontata tra arte e gioco | VIDEO

Da napolitoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione 2026 del COMICON Napoli, si è tenuto un incontro con gli autori Dania Omari e Dima Nassar dedicato alla Palestina, attraverso un dialogo che unisce arte e gioco. L'evento ha presentato una prospettiva artistica e civica sulla situazione palestinese, mostrando come il fumetto possa essere uno strumento di narrazione e riflessione oltre i confini tradizionali del settore. La manifestazione ha ampliato i temi affrontati rispetto alle edizioni precedenti.

Nell’edizione 2026 del COMICON Napoli, il fumetto esce dai suoi confini tradizionali e si fa anche linguaggio politico e civile. Con Pop Wave – COMICON for Palestine, il festival costruisce un “programma nel programma” che attraversa mostre, incontri, cinema e laboratori per raccontare la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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