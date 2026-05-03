COMICON incontro con Dania Omari e Dima Nassar | la Palestina raccontata tra arte e gioco | VIDEO

Durante l'edizione 2026 del COMICON Napoli, si è tenuto un incontro con gli autori Dania Omari e Dima Nassar dedicato alla Palestina, attraverso un dialogo che unisce arte e gioco. L'evento ha presentato una prospettiva artistica e civica sulla situazione palestinese, mostrando come il fumetto possa essere uno strumento di narrazione e riflessione oltre i confini tradizionali del settore. La manifestazione ha ampliato i temi affrontati rispetto alle edizioni precedenti.

Nell’edizione 2026 del COMICON Napoli, il fumetto esce dai suoi confini tradizionali e si fa anche linguaggio politico e civile. Con Pop Wave – COMICON for Palestine, il festival costruisce un “programma nel programma” che attraversa mostre, incontri, cinema e laboratori per raccontare la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli dedica un progetto speciale alla Palestina tra fumetto, cinema e giocoL'iniziativa dedicata al popolo palestinese all'interno della kermesse pop partenopea in programma tra il prossimo 30 aprile e il 3 maggio. Comicon, John C. McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan | VIDEOMaglia numero 10 del Napoli addosso e ingresso che strappa subito un applauso: John C. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: COMICON, incontro con Dania Omari e Dima Nassar: la Palestina raccontata tra arte e gioco | VIDEO; Comicon Napoli 2026, ecco Pop Wave for Palestine: gli ospiti e il programma; Al Comicon un gioco da tavola che ricostruisce l'apartheid di Ramallah; Comicon, un nuovo gioco da tavolo racconta la vita a ostacoli dei palestinesi. Comicon, un nuovo gioco da tavolo racconta la vita a ostacoli dei palestinesiL’idea originale di Dania Omari e Dima Nassar, due artiste di Ramallah: percorso a ostacoli tra check point e bombardamenti. Raccontano: Aiuterà a ... napoli.repubblica.it NAPOLI — Un tabellone, dadi e carte per raccontare una realtà segnata da ostacoli quotidiani. È questa l’idea alla base di “Haki W Hitan”, il gioco da tavolo presentato al Comicon da due giovani artiste provenienti da Ramallah: Dania Omari e Dima Nassar - facebook.com facebook