COMICON Napoli dedica un progetto speciale alla Palestina tra fumetto cinema e gioco

Durante il COMICON di Napoli, si inaugura un progetto speciale dedicato alla Palestina. La manifestazione, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, propone mostre, proiezioni e giochi che raccontano la vita e le storie del popolo palestinese. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a tematiche spesso poco trattate, con un’attenzione particolare a fumetti, cinema e cultura pop.

L'iniziativa dedicata al popolo palestinese all'interno della kermesse pop partenopea in programma tra il prossimo 30 aprile e il 3 maggio. In occasione del COMICON Napoli che si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 30 aprile al 3 maggio, prende forma Pop Wave - COMICON for Palestine, uno speciale progetto che arricchisce il festival con un calendario di iniziative dedicate alla creatività palestinese e araba. Un programma inserito all'interno del programma del COMICON Napoli, con l'obiettivo di raccontare la Palestina attraverso linguaggi come il fumetto, il gioco, il cinema e l'arte visiva, ponendo al centro l'espressione artistica come strumento di identità, racconto e resistenza culturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - COMICON Napoli dedica un progetto speciale alla Palestina tra fumetto, cinema e gioco Approfondimenti su COMICON Napoli "La crisi dell’ordine mondiale e il futuro della Palestina", serata dedicata alla Palestina al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli Nuovo riconoscimento per la Fumettoteca: la rivista 'Fumetto' dedica un servizio alla sezione ‘Caterina Sforza’ La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su COMICON Napoli Argomenti discussi: Gigacon, Caserta insegue la cultura pop; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; I respiri di James la giornata che il Teatro Trianon Viviani di Napoli dedica al sassofonista James Senese; Morto Edoardo Imperatrice, con il fratello Luigi compose il duo comico Fatebenefratelli. COMICON Napoli dedica Pop Wave alla Palestina tra fumetto, cinema e giocoL'iniziativa dedicata al popolo palestinese all'interno della kermesse pop partenopea in programma tra il prossimo 30 aprile e il 3 maggio. movieplayer.it Il COMICON Napoli dedica un ciclo di eventi alla PalestinaIncontri, mostre e proiezioni al COMICON Napoli 2026 con Pop Wave, il focus dedicato alla scena culturale palestinese. fumettologica.it COMICON Napoli 2026 annuncia tanti nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival, con Makoto Yukimura, Dario Moccia, Giorgio Vanni e tanti altri. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Ami raccontare storie per immagini I ti aspettano. Potrete candidarvi in tre categorie: Live-Action, Animated e Instant Pop Short. Scoprite il regolamento completo su napoli.comicon.it/comiconvisions… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.