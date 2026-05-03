Comicon il fumetto diventa educativo con le avventure di Naili & Gatto Perry

Al Comicon di Napoli il fumetto “Naili & Gatto Perry” ha lasciato spazio a una proposta educativa dedicata alla sicurezza. L’iniziativa fa parte del progetto “Sicuri e Connessi”, promosso da NWM Network in collaborazione con Inail Campania. La presenza di questa storia a fumetti ha portato la tematica della sicurezza a un pubblico più giovane, inserendola tra le attività del festival dedicato al fumetto.

La cultura della sicurezza torna protagonista al Comicon di Napoli grazie a “Naili & Gatto Perry”, il fumetto educativo nato all’interno del progetto “Sicuri e Connessi”, promosso da NWM Network in collaborazione con Inail Campania. Giunto al quarto anno di presenza alla kermesse partenopea, il progetto conferma la sua scelta di utilizzare il linguaggio del fumetto per avvicinare i più giovani, ma non solo, ai temi della prevenzione, rendendoli accessibili e favorendo comportamenti più consapevoli nei diversi contesti della vita quotidiana. Nel nuovo episodio, Naili e Perry introducono il “potere della consapevolezza”: una chiave narrativa che rende visibili le conseguenze delle azioni, aiuta a riconoscere i rischi e stimola il senso di responsabilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto Comicon, a “Babbo dove sei?” il premio miglior fumetto “Babbo dove sei?” di Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni) vince il premio miglior fumetto del palmarès di Comicon 2026. Una raccolta di contenuti Si parla di: SICUREZZA, INAIL CAMPANIA E NWM NETWORK TORNANO PROTAGONISTI AL COMICON DI NAPOLI. Napoli, Sicurezza: INAIL Campania e NWM NETWORK tornano protagonisti al ComiconPubblicate le nuove avventure di Naili & Gatto Perry, il fumetto che trasforma la prevenzione in cultura condivisa ... sciscianonotizie.it Napoli Comicon 2026: il fumetto al centro del mondoDal leggendario editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, al creatore di Thorgal, fino alla prima mostra italiana su Robert Crumb: tutto quello che non ... repubblica.it