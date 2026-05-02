COMICON 2026 Babbo dove sei? vince come Miglior fumetto al Palmarès | tutti i premi tra autori italiani e internazionali

Al COMICON Napoli 2026 entrano nel vivo anche i premi del Palmarès, assegnati sabato sera all’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Una cerimonia snella, senza eccessi, che ha messo al centro autori e opere, tra produzione italiana e internazionale.A guidare la giuria la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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