? Cosa scoprirai Chi sono i giudici che hanno scelto la vincitrice del Palmarès?. Quale maestro storico ha ricevuto il premio speciale alla carriera?. Come sono stati realizzati i trofei per le nuove promesse?. Perché il successo di Canicola segna un cambio nel mercato editoriale?.? In Breve Grzegorz Rosi?ski riceve il Premio Speciale alla Carriera presso il Teatro Mediterraneo.. La giuria include Gabriella Giandelli, Alex Polidori, BigMama, Raffaele Alberto Ventura e Caterina Guzzanti.. Vincitore Premio Micheluzzi per Migliore Serie è Disperanza #1 di Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano.. Studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Napoli hanno realizzato i trofei per le categorie emergenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comicon 2026: Francesca Ghermandi trionfa con Babbo dove sei?

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