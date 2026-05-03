Si sono chiusi i cancelli della Mostra d'Oltremare, segnando la conclusione dell'edizione 2026 del Comicon. Durante questa manifestazione, sono stati registrati più di 180.000 visitatori, confermando la crescita rispetto alle edizioni precedenti. La mostra del fumetto, che si tiene ogni anno in questa sede, ha attirato appassionati da diverse regioni. La manifestazione ha offerto esposizioni, incontri e spettacoli dedicati al mondo del fumetto e dell’arte visiva.

Si chiudono ufficialmente i cancelli della Mostra d'Oltremare e del Comicon 2026. Come ogni è tornata la mostra del fumetto che, anche in questo 2026, ha visto più di 180mila persone affollare i giardini del complesso tra stand, eventi dal vivo, musica e cultura pop. Con un organizzazione che, di anno in anno, diventa sempre più grande ed imponente, quest'anno il Comicon 2026 ha voluto ufficialmente spingere sull'acceleratore e mostrare la propria dimensione internazionale tra grandi appuntamenti ed ospiti che, fino a qualche tempo fa, nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Da Caparezza, che ha presentato il suo album fumetto...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Comicon 2026, si chiudono ufficialmente i cancelli: il racconto di un'edizione da record

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