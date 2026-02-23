Milano Cortina si chiudono ufficialmente i giochi con una cerimonia da sogno Malagò | Ben fatto Italia!

Milano e Cortina hanno concluso i Giochi invernali con una cerimonia suggestiva, che ha attirato migliaia di spettatori. La spettacolare chiusura ha lasciato il pubblico emozionato, mentre la fiaccola si spegneva tra luci e musica. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da tutto il mondo e ha portato migliaia di visitatori nelle due città. La festa continua tra ricordi e aspettative per il futuro di queste competizioni.

I Giochi Olimpici Milano Cortina sono ufficialmente terminati e, in diretta dall’Arena di Verona, è andata in onda la cerimonia di chiusura. A condurre Auro Bulbarelli (che ha sostituito Paolo Petrecca), Cecilia Gasdia e Paolo Genevosi. La cerimonia si è aperta con un rvm in cui Francesco Pannonfino, da dietro le quinte dell’arena, si è mostrato alle prese della preparazione del grande spettacolo e poi il tutto è iniziato. Un grande spettacolo realizzato con tutti i personaggi tipici dell’opera classica, da Madame Butterfly al Rigoletto, dalla Tourandot a Figarò. Diversi accenni con esibizioni dal vivo, costumi curati nel minimo dettaglio e bellissime scenografie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano-Cortina, si chiudono i Giochi: “Un’Olimpiade da 30 e lode”. Malagò: “Standing ovation dal Cio”La prima edizione delle Olimpiadi diffuse, tenutasi tra Milano e Cortina, si conclude con grande entusiasmo e molti complimenti.

Olimpiadi, Mattarella apre ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina. Malagò: «La bellezza dell’Italia è patrimonio di tutti» – Le fotoAlle 20, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha preso il via davanti a 67mila persone a San Siro, tutto esaurito e record di pubblico per i Giochi Invernali.

