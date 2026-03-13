Napoli che fine ha fatto Saint-Maximin | doveva essere il sostituto di Kvara lo scorso anno

Un anno fa, il nome di Saint-Maximin era stato frequentemente associato al Napoli come possibile alternativa a Khvicha Kvaratskhelia. In quel periodo si discuteva molto del suo ruolo e delle aspettative sul suo arrivo, ma ad oggi non ci sono state evoluzioni ufficiali riguardo a un trasferimento o a un ruolo specifico nel club partenopeo. La sua situazione attuale rimane quindi incerta.

Un anno può cambiare molte cose nel calcio. Dodici mesi fa il nome di Saint-Maximin era stato accostato con forza al Napoli come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il profilo dell’esterno francese sembrava perfetto: velocità devastante, dribbling imprevedibile e quella capacità di accendere le partite con una singola giocata che lo aveva reso uno dei giocatori più spettacolari della sua generazione. Alla fine, però, la trattativa non si concretizzò. Il Napoli scelse altre strade e Saint-Maximin rimase lontano dalla Serie A. A distanza di un anno, il quadro è molto diverso da quello che molti immaginavano. Il francese oggi si trova ai margini del Lens e la sua carriera non ha preso la svolta che in tanti si aspettavano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Napoli, dopo un anno si cerca ancora il sostituto di Kvara: uno è il nome che mette tutti d’accordo (Conte compreso)Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di un rinforzo in attacco capace di colmare un vuoto che, ad oggi, resta evidente.