A Tokyo, la fioritura dei ciliegi si svolge ogni anno in un periodo di circa dieci giorni, attirando moltissimi spettatori. Durante questa parentesi, i rami si riempiono di fiori rosa che creano un paesaggio unico e suggestivo nel cuore della città. Molte persone si preparano a vivere questa tradizione, che rappresenta un momento di grande partecipazione collettiva.

La fioritura dei ciliegi a Tokyo rappresenta uno degli spettacoli naturali più attesi e celebrati del Giappone. Ogni primavera, tra fine marzo e inizio aprile, la metropoli giapponese si trasforma in un mare di petali rosa e bianchi, offrendo ai visitatori un’esperienza che va ben oltre la semplice osservazione botanica. L’hanami, termine giapponese che significa letteralmente “guardare i fiori”, è una tradizione culturale profondamente radicata nella società nipponica. Non si tratta solo di ammirare i ciliegi in fiore, ma di partecipare a un rituale sociale che coinvolge picnic sotto gli alberi, incontri con amici e familiari, e momenti di contemplazione della bellezza effimera della natura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ciliegi in fiore a Tokyo: come vedere lo spettacolo rosa che dura solo 10 giorni all’anno

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