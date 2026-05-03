Con l’arrivo della stagione calda, molte persone si dedicano all’acquisto e all’utilizzo del condizionatore per affrontare le alte temperature. La scelta dell’impianto più adatto e le modalità di funzionamento corrette sono spesso punti di domanda. In questo periodo, vengono affrontate le diverse opzioni disponibili e i consigli pratici per un uso efficace e sicuro di questi dispositivi.

Firenze, 4 maggio 2026 – Con l’arrivo della stagione calda torna anche la corsa ai condizionatori, ma scegliere l’impianto giusto e utilizzarlo correttamente non è così scontato. Tra modelli sempre più evoluti, e obblighi normativi, orientarsi può fare la differenza sia in termini di comfort che di spesa. Le soluzioni più diffuse. Nel residenziale oggi la soluzione più diffusa resta quella degli split murali. “Sono quelli che vanno per la maggiore – spiega Danilo Marzini, presidente dell’Unione installazione e impianti di Cna Toscana – e si differenziano in base alle dimensioni dell’abitazione: si va dal monosplit per piccoli appartamenti fino ai sistemi multi, come dual, trial o quadri split, per case più grandi”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come resistere all’afa. Guida al condizionatore (e a come usarlo bene)

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