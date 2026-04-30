Il timo è una pianta aromatica della macchia mediterranea, nota sia in cucina che nelle pratiche erboristiche da molti secoli. È apprezzato per il suo aroma intenso e il suo utilizzo come rimedio naturale. Questa pianta viene impiegata in diversi modi, tra cui infusi, oli essenziali e come condimento. La sua presenza nelle tradizioni popolari si accompagna a studi recenti che ne analizzano le proprietà benefiche per la salute.

Il timo, piccola pianta aromatica tipica della macchia mediterranea, è da secoli protagonista non solo della cucina, ma anche della tradizione erboristica. Il suo profumo intenso e leggermente pungente racchiude una ricchezza di proprietà che lo rendono un alleato prezioso per il benessere quotidiano. Già nell’antichità veniva impiegato per le sue virtù purificanti, e oggi si riconosce la presenza di sostanze attive come timolo e carvacrolo, note per le loro proprietà antisettiche, antibatteriche e antiossidanti. Viene considerata una pianta riequilibrante per il sistema nervoso capace anche di migliorare la qualità del sonno. In cucina, il timo si distingue per la sua straordinaria versatilità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Timo "miracoloso": perché fa bene alla salute e come usarlo

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