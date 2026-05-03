Il cameo di Lady Gaga ne Il Diavolo Veste Prada 2 è stato semplicemente iconico! La sfilata nell’Accademia di Brera e la nuova colonna sonora scritta dalla diva gotich-pop per eccellenza hanno impreziosito questo sequel. Il personaggio di Gaga inoltre e tutt’altro che scontato, dato che sembra esserci nel film un rapporto di frizioni tra lei e Miranda. Ma com’è stato realizzato il suo cameo? Lady Gaga nel mondo di Runway. Lo scorso autunno, i fan di Lady Gaga sono andati in delirio quando l’hanno avvistata a Milano durante il suo Mayhem World Tour, che aveva registrato il tutto esaurito. La sua presenza era evidente, dato che si trovava tra...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come “Il diavolo veste Prada 2” ha realizzato il cameo di Lady Gaga

The Devil Wears Prada 2 first teaser trailer for hotly anticipated sequel

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