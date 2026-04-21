La sera del 20 aprile 2026, New York ha visto un grande evento legato al ritorno di Il Diavolo Veste Prada 2, con la partecipazione di tutto il cast originale e alcune figure di rilievo, tra cui Lady Gaga. La città ha fatto da sfondo a questa celebrazione, che ha attirato numerosi presenti e media. L'evento ha segnato la riapertura delle riprese e la ripresa delle attività promozionali del film.

La metropoli di New York ha ospitato, nelle ore serali del 20 aprile 2026, la grande celebrazione per il ritorno cinematografico de Il Diavolo Veste Prada 2, un evento che ha la partecipazione di tutto il cast originale e di nuove figure di rilievo. L’atmosfera si è accesa con l’arrivo dei protagonisti sul red carpet, tra cui Lady Gaga, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e la nuova arrivata Simone Ashley, già nota per il suo ruolo in Bridgerton sotto le vesti di Kate Sharma. L’evoluzione del cast e la gestione delle aspettative professionali. Il passaggio del tempo e la maturazione degli interpreti sono stati i temi centrali che hanno attraversato la serata newyorkese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Diavolo Veste Prada 2: il cast storico incontra Lady Gaga a NY

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