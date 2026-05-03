Come il conflitto mediorientale sta amplificando i rischi di instabilità finanziaria globale

Il recente rapporto sulla stabilità finanziaria globale, pubblicato dall’IMF il 14 aprile, mette in evidenza come il conflitto nel Medio Oriente stia contribuendo ad aumentare i rischi di instabilità sui mercati internazionali. Il documento analizza i segnali che i mercati stanno già considerando, senza tuttavia offrire giudizi o interpretazioni, concentrandosi sui dati e sulle tendenze attuali.

Il nuovo Global Financial Stability Report dell’IMF, pubblicato il 14 aprile scorso, non è un’analisi di routine ma un avvertimento lucido sui rischi che i mercati globali stanno iniziando a prezzare. In un contesto segnato dal riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, l’istituzione mette in evidenza come shock apparentemente “locali” possano amplificarsi fino a diventare vulnerabilità sistemiche. Energia, inflazione e volatilità tornano al centro della scena, ma è nei meccanismi di trasmissione finanziaria che si nasconde il vero rischio. Tra rollover del debito, unwind dei carry trade e deleveraging forzato, i mercati si trovano oggi in una fase più fragile e interconnessa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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