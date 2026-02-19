Così il conflitto ucraino sta trasformando l’ordine geopolitico globale

Il conflitto in Ucraina, iniziato per motivi politici e strategici, sta ridefinendo l’equilibrio globale. La guerra ha portato a una crescente dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia e ha accelerato le alleanze internazionali. Sempre più aziende e governi si preparano a investire nella ricostruzione, creando un mercato di miliardi di euro. Quando il conflitto finirà, tutti affermeranno di aver resistito, ma il vero cambiamento si vede già nelle relazioni tra le grandi potenze e nelle nuove opportunità di business. La questione rimane aperta.

di Stefano Briganti Sia come sia, in un modo o nell'altro, anche questa guerra giungerà al termine. Ognuno dei belligeranti, Europa inclusa, dichiarerà la propria "non sconfitta", si spegneranno i riflettori sul campo di battaglia e si accenderanno quelli sul multimiliardario business (con relative mangiatoie) della ricostruzione ucraina. Resteranno anche accesi i riflettori sul nuovo scenario geopolitico globale che questa guerra, nata come un conflitto regionale, ha sviluppato e continuerà a sviluppare. In parallelo a quella che l'occidente consente all' Ucraina di combattere sui campi di battaglia, c'è una guerra economico-commerciale-politica che per come è condotta non terminerà e sta contribuendo ai profondi cambiamenti degli equilibri mondiali a cui stiamo assistendo.