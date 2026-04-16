Così l’instabilità globale sta ridisegnando i flussi turistici

Negli ultimi mesi, i flussi turistici sono stati influenzati da eventi internazionali come conflitti armati, tensioni tra paesi e variazioni dei tassi di cambio. Le persone scelgono con maggiore attenzione le destinazioni dove si sentono più sicure e facilmente raggiungibili, portando a cambiamenti nelle mete più visitate. Questa situazione ha portato a uno spostamento dei viaggi verso aree considerate meno rischiose dal punto di vista politico e economico.

Il contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Guerre, tensioni commerciali, incertezza valutaria e instabilità geopolitica influenzano le scelte dei viaggiatori e ridisegnano i flussi verso destinazioni percepite come più sicure, accessibili e affidabili. «Le intenzioni di viaggio per il 2026 restano elevate, ma i turisti mostrano una maggiore attenzione al contesto politico e sociale delle mete», spiega Francesco Zorgno, presidente di Cleanbnb, principale property manager italiano. «Oggi cresce sempre più il peso della sicurezza percepita nella scelta della destinazione, insieme alla ricerca di autenticità, patrimonio culturale e qualità dell’esperienza».🔗 Leggi su Ildenaro.it

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