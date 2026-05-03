Come districarsi nel nuovo Codice degli appalti | a lezione per vincere e gestire le gare

Un ciclo di incontri gratuiti si svolgerà a metà maggio presso la sede Cineflash di Forlimpopoli, dedicato alle imprese che devono affrontare le nuove norme sul Codice degli appalti. Le sessioni, previste il 7 e il 19 maggio dalle 9 alle 13, forniranno informazioni pratiche per comprendere e gestire le gare pubbliche secondo il quadro normativo aggiornato. L’obiettivo è offrire strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza le procedure di aggiudicazione.

Un ciclo di incontri gratuiti per accompagnare le imprese nel corretto utilizzo del nuovo quadro normativo sugli appalti pubblici, in programma il 7 e 19 maggio dalle ore 9 alle 13 presso la sede Cineflash di Forlimpopoli. È questo l’obiettivo dei “Laboratori operativi appalti pubblici”, promossi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Danza sportiva, nuovo terremoto: le gare degli assoluti di Riccione nel mirino della ProcuraA riaccendere i riflettori sulla danza sportiva sono le gare dei campionati assoluti di Riccione, disputate tra il 19 e il 22 febbraio, oggi finite... Lavori fermi sulla Ragusa-Catania, Barbagallo: "Questo è il frutto amaro del codice degli appalti voluto da Salvini""Chiediamo al governo nazionale di convocare con urgenza un tavolo tecnico sull’ennesimo blocco dei lavori al cantiere del lotto 3 dell’autostrada...