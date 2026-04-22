Danza sportiva nuovo terremoto | le gare degli assoluti di Riccione nel mirino della Procura

Le gare dei campionati assoluti di danza sportiva, svoltesi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio, sono ora sotto indagine da parte della Procura. Secondo quanto emerso, si stanno verificando presunte irregolarità nei risultati ottenuti durante la competizione. La vicenda ha portato a un nuovo capitolo nel mondo della danza sportiva, con le autorità che hanno avviato un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti.

A riaccendere i riflettori sulla danza sportiva sono le gare dei campionati assoluti di Riccione, disputate tra il 19 e il 22 febbraio, oggi finite al centro di un’inchiesta per presunte irregolarità nei risultati. È da lì che parte il nuovo terremoto che scuote la Federazione italiana danza.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Danza sportiva choc, sospetti brogli nelle gare a RiccioneRiccione, 22 aprile 2026 – Partono dalle gare di Riccione, andate in scena tra il 19 e il 22 febbraio, gli accertamenti della Procura di Roma su... Orgoglio casertano agli Assoluti 2026: Letizia e Luigi sul podio della danza sportiva paralimpicaÈ tutto casertano il primo, emozionante podio conquistato da Letizia e Luigi ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di danza sportiva, settore...