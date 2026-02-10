Lavori fermi sulla Ragusa-Catania Barbagallo | Questo è il frutto amaro del codice degli appalti voluto da Salvini

Lavori fermi sulla Ragusa-Catania. Il deputato Barbagallo chiede al governo di convocare subito un tavolo tecnico. Da settimane, il cantiere del lotto 3 è bloccato, e il motivo sembra essere il nuovo codice degli appalti voluto da Salvini. Barbagallo spiega che grazie al Pd, l’opera è stata progettata, finanziata e messa in gara. Ora, invece, si rischia di perdere tutto per colpa di questa nuova normativa. La situazione rimane incerta e preoccupante per chi aspetta l’inizio dei

