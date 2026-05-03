comacchiese col medicina

Nell’ultima giornata del girone B di Eccellenza, due squadre ferraresi si affrontano con obiettivi diversi: una cerca la promozione, l’altra la salvezza diretta. La Comacchiese, che ha appena conquistato il Medicina, si avvicina alla salvezza, mentre Sant’Agostino è impegnata in una corsa per ottenere punti utili per la promozione. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe, a 90 minuti dalla conclusione del campionato.

Sant’Agostino arbitro della corsa promozione, Comacchiese ad un passo dalla salvezza diretta. L’ultima giornata nel girone B di Eccellenza mette in palio punti pesantissimi per le due ferraresi, che si giocano traguardi importanti a 90’ dal fischio finale. I ramarri, sul campo della capolista Mezzolara, possono fare un grande favore alla Spal e portare il campionato allo spareggio o al clamoroso sorpasso spallino proprio all’ultima curva: ma Vanzini e compagni sono anche in piena corsa playoff, obiettivo a portata di mano, e per questo la trasferta a Budrio assume un doppio significato. Il popolo biancazzurro chiede un miracolo ai ramarri per festeggiare la promozione in D o quantomeno andarsi a giocare lo spareggio in campo neutro, il Mezzolara vuole invece chiudere i conti dopo un campionato dominato per lunghi tratti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cosa significa intervento MININVASIVO

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Calendario Pietracuta - Eccellenza Girone B Emilia-Romagna.

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