Coltelli in vendita al Comicon protesta alla Mostra d’Oltremare | rimosso lo stand

Durante il Napoli Comicon, uno stand che vendeva coltelli e lame ha suscitato una protesta e gli organizzatori sono intervenuti per rimuoverlo. La scena si è svolta alla Mostra d’Oltremare, dove è stato deciso di eliminare l’espositore dopo le contestazioni. La presenza di oggetti taglienti tra i materiali in vendita ha generato discussioni tra i visitatori e l’area interessata è stata prontamente sgomberata.

Un stand con coltelli e lame all’interno del Napoli Comicon aveva fatto scattare la protesta, e gli organizzatori sono intervenuti rimuovendo l’espositore. È quanto accaduto alla Mostra d’Oltremare, dove in questi giorni la manifestazione sta richiamando migliaia di visitatori, molti dei quali.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comicon rimuove i coltelli in vendita: “No alla normalizzazione delle armi”Tempo di lettura: 2 minutiSono stati rimossi i coltelli in vendita in uno stand del Comicon dopo la segnalazione della Rete per la sicurezza minori e... Rete per la Sicurezza: “Coltelli in vendita al Comicon di Napoli, è lecito ma inopportuno. Ecco perché”Tempo di lettura: 3 minutiDalla Rete per la Sicurezza, riceviamo e pubblichiamo questa Lettera aperta agli organizzatori del Comicon, in corso alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rete per i minori, coltelli in vendita al Comicon 'no a questo messaggio'; Nuove regole sui coltelli nel decreto sicurezza 2026: cosa cambia?; Coltelli in vendita tra gli stand, gli organizzatori del Comicon li fanno rimuovere; Coltelli: la legge di conversione è in Gazzetta. Coltelli in vendita al Comicon, gli organizzatori li fanno rimuovereColtelli esposti in uno stand del Comicon Napoli sono stati rimossi dopo la segnalazione avanzata dalla Rete per la sicurezza di minori e adolescenti. L’associazione aveva indirizzato agli organizzato ... ilfattovesuviano.it Napoli, coltelli in stand al Comicon. Nappi (Lega): Scelta pericolosa, sospendere venditaNapoli, 2 Maggio - Condividiamo l'allarme lanciato dalla Rete per la sicurezza dei minori e degli adolescenti, rispetto alla vendita di lame e coltelli al ... sciscianonotizie.it Armi clandestine e coltelli in auto: blitz dei Carabinieri, scattano due arresti a Policoro https://www.policorotv.it/index.php/18807-armi-clandestine-e-coltelli-in-auto-blitz-dei-carabinieri-scattano-due-arresti - facebook.com facebook Arzignano, agguato con coltelli e cacciavite: due minori feriti, uno è grave. All'origine della violenta aggressione di sabato sera sembra esserci una lite per futili motivi. x.com