Al Comicon, uno dei più grandi eventi dedicati alla cultura pop e ai fumetti, sono stati rimossi i coltelli in vendita in uno stand dopo una segnalazione. La decisione è arrivata in seguito alla comunicazione della Rete per la sicurezza minori e adolescenti, che aveva segnalato la presenza di questi oggetti tra i prodotti in esposizione. La rimozione è stata confermata dagli organizzatori dell’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati rimossi i coltelli in vendita in uno stand del Comicon dopo la segnalazione della Rete per la sicurezza minori e adolescenti (LEGGI QUI). I componenti della Rete avevano rivolto agli organizzatori una lettera aperta con la quale si sottolineava che esporre dei coltelli in un evento dedicato ai ragazzi significava in qualche modo ‘normalizzare’ la presenza delle armi. “Non appena ricevuta la segnalazione, i nostri uffici sono intervenuti tempestivamente presso gli spazi indicati – spiegano gli organizzatori – Abbiamo richiesto e ottenuto l’immediata rimozione di ogni oggetto che non rispondesse a criteri di natura ludica o scenica, disponendo che siano esposte e commercializzate esclusivamente repliche giocattolo o oggetti destinati al collezionismo non atti a offendere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comicon rimuove i coltelli in vendita: “No alla normalizzazione delle armi”

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