Rete per la Sicurezza | Coltelli in vendita al Comicon di Napoli è lecito ma inopportuno Ecco perché

Durante il Comicon di Napoli sono stati messi in vendita coltelli, un fatto che ha suscitato molte reazioni. La Rete per la Sicurezza ha inviato una lettera in cui si afferma che, pur essendo legale, la vendita di questi oggetti in quella sede può risultare inopportuna. La questione riguarda le normative vigenti e le modalità con cui vengono proposti strumenti potenzialmente pericolosi al pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla Rete per la Sicurezza, riceviamo e pubblichiamo questa Lettera aperta agli organizzatori del Comicon, in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio: “Alla cortese attenzione degli organizzatori del Comicon, scriviamo a nome della Rete per la Sicurezza, con rispetto, ma anche con profonda convinzione. Il Comicon rappresenta, da anni, uno spazio prezioso di cultura, creatività e condivisione. È un luogo in cui migliaia di giovani – e non solo – si incontrano per celebrare passioni autentiche, immaginazione, arte e libertà espressiva. Un momento di gioia collettiva che riconosciamo, sosteniamo e difendiamo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rete per la Sicurezza: “Coltelli in vendita al Comicon di Napoli, è lecito ma inopportuno. Ecco perché” Notizie correlate Lame in vendita al Comicon Napoli, protestano i genitori della Rete Sicurezza: “Basta, non sono gadget”Lettera agli organizzatori del Comicon alla Mostra d'Oltremare, segnalata la vendita di lame reali tra gadget, chiesti controlli per tutela dei... Decreto Sicurezza, cambia la norma sui coltelli: eliminato obbligo di registrare la vendita per commerciantiNel decreto Sicurezza, che sarà incardinato in commissione al Senato martedì 3 marzo per iniziare l'iter, è cambiata la norma anti-coltelli:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: IlSolitomute: sabato 2 e domenica 3 maggio special guest host al Comicon Napoli; Da Leo Ortolani a John McGinley di ‘Scrubs’, a Napoli parte il Comicon; Comicon Napoli 2026, Curcio: Festival sempre più aperto, eventi anche ad Avellino; Trasporti, Linea Napoli-Salerno, lavori di potenziamento tecnologico: modifiche alla circolazione dei treni. Lame in vendita al Comicon Napoli, protestano i genitori della Rete Sicurezza: Basta, non sono gadgetLettera agli organizzatori del Comicon alla Mostra d'Oltremare, segnalata la vendita di lame reali tra gadget, chiesti controlli per tutela dei giovani ... fanpage.it Napoli, Comicon 2026: fumetti al museo, la presentazioneLa presentazione di «Comicon 2026» all’interno del Madre, il museo di arte contemporanea di Napoli, ne sancisce il definitivo ingresso nel «salotto buono» ... ilmattino.it Warner Bros. Pictures. . Il torneo è appena iniziato. Il Comicon di Napoli ha ospitato l'anteprima di Mortal Kombat II. #MortalKombatIlFilm ti aspetta al cinema dal 6 maggio - facebook.com facebook