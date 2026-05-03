Colpo Perugia a Civitanova | mercoledì può vincere lo scudetto

Perugia ha vinto la seconda partita della finale contro Civitanova, con il risultato di 1-3. La serie si trova ora sul 2-0 in favore degli umbri, che mercoledì prossimo avranno la possibilità di conquistare il loro terzo titolo in questa stagione. La gara si è disputata in trasferta e ha visto gli ospiti imporsi nel set decisivo.

CIVITANOVA-PERUGOSA 1-3 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25 Alle corde per quasi due set Perugia ha trovato la forza per reagire e piazzare lo sprint che le permette di vincere gara-2. Una seria ipoteca sullo scudetto, il terzo della storia del club. Mercoledì alle 20.30 la Sir si giocherà il primo match point davanti al proprio pubblico. Il secondo atto della serie tricolore è un match vibrante che non ricorda per nulla il monologo umbro di gara-1. Davanti al tutto esaurito dell’Eurosuole Forum (4.198 spettatori) la Lube parte forte smaniosa di restituire a Perugia lo “schiaffo” di gara-1. La battuta funziona molto meglio rispetto al primo atto e ne giova anche il muro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpo Perugia a Civitanova: mercoledì può vincere lo scudetto Notizie correlate Scatta la Finale Scudetto: Perugia favorita, ma Civitanova sogna l’ennesimo colpoÈ tutto pronto per gara-1 della Finale Scudetto di Superlega, una sfida che promette spettacolo e tensione tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube... Il grande volley. Sir Perugia-Lube Civitanova. Parte la battaglia per lo scudettoPERUGIA – La corsa allo scudetto comincia oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 20,30): la Sir Susa Scai Perugia cerca la terza conferma dopo il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scatta la Finale Scudetto: Perugia favorita, ma Civitanova sogna l’ennesimo colpo; Perugia stende impietosamente Civitanova Marche; Gara 1 Finale Scudetto, Perugia è inarrestabile: in un PalaBarton sold-out schianta 3-0 la Lube Civitanova; Perugia domina il primo atto: Giannelli e Russo infiammano la finale scudetto, Civitanova ko. Colpo Perugia a Civitanova: mercoledì può vincere lo scudettoGara-2 finisce 1-3. Gli umbri si portano sul 2-0 nella serie finale che potranno conquistare il terzo titolo fra tre giorni. Giannelli e compagni soffrono sino al 18-14 del secondo set. Poi recupera g ... gazzetta.it LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Perugia, arrestato giovane campano per truffa del finto carabiniere: colpo messo a segno ai danni di un'anziana Arrestato a Perugia un giovane napoletano per la truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana a Roma. Prelevò 600 euro con una carta rub - facebook.com facebook