Durante una scalata, un alpinista è rimasto ferito dopo che un appiglio si è staccato, lasciandolo con un piede penzoloni e gridando al suo compagno di chiamare un elicottero perché temeva di averlo perso. L’incidente si è verificato in parete, dove momenti di tensione si sono susseguiti mentre le pale dell’elicottero faticavano a farsi spazio tra le nubi temporalesche. Il ferito ha riferito di aver sentito il piede staccato e di essere in stato di shock.

Ci sono istanti in parete in cui il tempo perde consistenza. Succede quando un appiglio cede e il vuoto prende il sopravvento, oppure quando le pale di un elicottero faticano a farsi spazio tra le nubi cariche di temporale. Una collaborazione tra L’altramontagna (sezione del quotidiano Il Dolomiti ) e il Soccorso Alpino e Speleologico ha raccolto testimonianze dirette per insegnare la prevenzione attraverso la cronaca pura. Il racconto vincitore del concorso “Ti racconto il mio soccorso”, scritto da Melania Lunazzi, è un affresco a due voci: quella di Alessandro, un alpinista-infermiere ferito, e quella di Luca, il tecnico dell’elisoccorso che lo ha sottratto alla montagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono sotto choc, sento il piede a penzoloni, ho paura di perderlo. Urlo al mio amico: ‘Chiama l’elicottero, ho un piede staccato'”: l’incubo di Alessandro, alpinista ferito durante una scalata

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Uniti nelle differenze: verso il 30° Napoli Pride! L'attivismo non è uniformità, è confronto. In un momento storico in cui i nostri diritti, i nostri corpi e le nostre esistenze sono sotto attacco, la scelta più responsabile è non sottrarsi. Scegliamo di esserci, insie - facebook.com facebook

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