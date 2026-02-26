Colpito da una palla durante una partita un gabbiano viene rianimato da un calciatore che è l’eroe dei social

A Istanbul, durante una normale azione di gioco di una gara dilettantistica, un portiere ha involontariamente colpito un gabbiano in volo. L’impatto è stato violento e immediato: il volatile è precipitato al suolo privo di sensi, lasciando giocatori e spettatori in uno stato di shock collettivo. Mentre il gioco si fermava, Gani Çatan, capitano della Istanbul Yurdum, si è diretto rapidamente verso l’animale a terra. Invece di attendere l’intervento del personale di servizio, l’atleta ha adagiato il volatile sul dorso e ha iniziato a praticare una sorta di massaggio cardiaco d’emergenza. Le immagini mostrano il giocatore agire con estrema serietà, circondato dai compagni e dagli avversari che osservavano la scena con apprensione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

