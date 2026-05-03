Un uomo di 76 anni, noto avvocato in pensione, è deceduto a causa di un malore improvviso durante il sonno. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, anche perché si tratta di un professionista ben conosciuto. La scomparsa è avvenuta senza preavviso e sono in corso le verifiche delle autorità sulle cause del decesso. La famiglia si trova a dover affrontare questa perdita inaspettata.

Un malore improvviso ha stroncato il noto avvocato Gianni Rossi, 76 anni, professionista in pensione da diversi anni. Rossi, che abitava da sempre a Chiozza di Scandiano, è deceduto nel sonno nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio è deceduto nel sonno. Vani sono risultati i tentativi di soccorsi prestati all’avvocato, col tempestivo intervento del personale del 118 allertato dalla moglie Luciana Giavelli. L’avvocato era molto conosciuto e stimato nell’ambiente forense; iscritto all’Albo da quarant’anni, cassazionista dal 1992, si occupava in particolare di diritto civile. Aveva lo studio legale nel centro storico del capoluogo. Oltre alla moglie Luciana, lascia il figlio Matteo, la nuora Vincenza, i nipoti Chiara e Tommaso, il cognato Sandro con Sabrina, il nipote Gabriele.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpito da un malore nel sonno. Muore l’avvocato Gianni Rossi

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