Un uomo di 76 anni è deceduto mentre si trovava nel Parco del Curone, nel territorio di Montevecchia. L’incidente è avvenuto durante una passeggiata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze dell’accaduto e hanno avviato le indagini del caso.

Montevecchia (Lecco), 26 marzo 2026 – Un pensionato è morto durante una passeggiata nel Parco del Curone. Si chiamava Diego Meda, aveva 76 anni e abitava ad Arcore. L’uomo questa mattina stava facendo un'escursione nei boschi della Valle del Curone, all'interno del Parco regionale di Montevecchia. Non era solo, era con alcuni amici. All'improvviso ha avvertito un forte dolore al petto, poi è collassato al suolo. Soccorsi inutili. Per soccorrerlo sono intervenuti i soccorritori dell' eliambulanza di Milano, i volontari della Croce rossa di Casatenovo e anche i tecnici del Soccorso alpino del Triangolo lariano della XIX Delegazione lariana. È stato tutto inutile: quando sono arrivati, Meda era già morto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montevecchia, colpito da un malore nel Parco del Curone: muore 76enne

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