Zinedine Al Dahdouh, un bambino di 1 anno e 8 mesi, è morto nel sonno a Trecastelli, dopo essere stato salvato dai combattimenti a Gaza. La famiglia aveva lasciato la regione palestinese solo alcuni mesi prima, cercando rifugio in Italia. La causa del decesso sembra essere un malore improvviso, che ha colpito il piccolo durante la notte. I genitori, sconvolti, hanno chiamato subito i soccorsi, ma per Zinedine non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

TRECASTELLI Era scappato dagli orrori di Gaza solo pochi mesi fa il piccolo Zinedine Al Dahdouh. Con la famiglia era arrivato a Senigallia poi a Trecastelli, nella casa che gli era stata affidata con il progetto Sai (sistema accoglienza e integrazione), tramite la Caritas Diocesana. La stessa dove il bambino, di appena 1 anno e 8 mesi, è deceduto. Il soccorso Ieri mattina non si è svegliato. Immediato l’intervento dell’ambulanza ma per il piccolo palestinese, che aveva problemi di salute, non c’è stato nulla da fare. Fatale sembra sia stata una crisi respiratoria nel sonno. «Ci sono dolori che le parole non riescono a contenere – il cordoglio della Caritas Diocesana - il nostro cuore è più pesante, perché un piccolo angelo di appena un anno e otto mesi è volato via troppo presto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Salvato da Gaza, muore nel sonno: malore fatale per il piccolo Zinedine, aveva un anno e 8 mesi

