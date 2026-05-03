Un uomo di 31 anni di Bergamo è stato coinvolto in un incidente durante un’attività di arrampicata in montagna. Mentre scalava in una falesia nella provincia di Verona, un sasso si è staccato e ha colpito la sua testa. L’episodio è avvenuto nella zona conosciuta come Falesia degli amici, portando al coinvolgimento delle squadre di soccorso. Le condizioni dell’uomo non sono ancora state rese note.

Bergamo, 3 maggio 2026 – Incidente in montagna per uno scalatore originario di Bergamo: il 31enne è stato colpito alla testa da un sasso, staccatosi dall'alto, mentre era impegnato in una arrampicata su una via nella Falesia degli amici a Dolcè, in provincia di Verona. Scattato l'allarme alle 10.40 circa, sul posto è stato inviato l'elicottero di Verona emergenza. Individuato il luogo dell'incidente, anche grazie all'amico dell'infortunato che faceva segnali da terra, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri. Le prime valutazioni hanno evidenziato un taglio alla testa del 31enne. In accordo con il medico presente sull’elicottero, i soccorritori hanno proceduto al recupero del ferito che è stato portato a bordo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpito alla testa da un sasso durante una scalata: paura per 31enne bergamasco nel Veronese

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