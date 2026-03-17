Nella serata a Pomigliano d’Arco, una lite tra giovani si è trasformata in violenza con due persone ferite. Una donna è stata accoltellata, mentre un uomo ha subito colpi alla testa con bottiglie. La scena ha causato paura tra i presenti e l’intervento delle forze dell’ordine. Sono state avviate le indagini per chiarire quanto accaduto.

"> Violenta Lite a Pomigliano d’Arco: Due Giovanissimi Feriti. Una violenta lite è avvenuta nei pressi di un locale a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, provocando gravi ferite a due giovani. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti dopo segnalazioni di urla e confusione. Un 19enne è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale del Mare di Napoli, sebbene il suo stato non sia considerato critico. La sua compagna, un’18enne, ha subito invece una ferita da arma da taglio alla natica sinistra, ed è stata trasferita all’ospedale di Nola, dove le sue condizioni sono stabili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sangue e paura: una donna accoltellata, un uomo colpito alla testa con bottiglie.

Articoli correlati

Donna accoltellata su un autobus a Napoli: paura tra i passeggeri, fermato un uomoMomenti di grande tensione nella serata del 5 marzo a Napoli, dove una donna di 32 anni è stata aggredita con un coltello mentre viaggiava su un...

Leggi anche: Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa dall’uomo con cui aveva avuto una relazione

She took breakup money and left; the cold heir died for her, and the news spread worldwide!

Contenuti utili per approfondire Sangue e paura una donna accoltellata...

Temi più discussi: Ho paura torero: storia di una Fata, una rana e una dittatura; Papillomavirus e cancro: rilevare l’HPV nel sangue mestruale?; Toghe nere, contropoteri e sangue. Un impaurito weekend di propaganda; Quanto sangue vi basta? L’appello del cardinale di Napoli Battaglia ai mercanti di armi.

Notte di sangue e di paura: lei accoltellata, lui colpito in testa a bottigliateLa lite nei pressi di un locale: lui ha avuto la peggio ed è in prognosi riservata. Si indaga ... msn.com

Notte di sangue a Pomigliano: 19enne colpito alla testa con una bottiglia, ferita anche una ragazzaNotte di sangue a Pomigliano: 19enne colpito alla testa con una bottiglia, ferita anche una ragazza. Indagano i carabinieri ... ilgiornalelocale.it

Famiglia allargata Non è esclusivamente quella dettata da unioni d’amore slegate e riallacciate. Esistono anche parenti non di sangue, vincoli che si stringono intorno ad una causa comune, una vicenda e pure una malattia genetica rara. Ne è un fulgido ese - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | "Noi non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri. I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta". Lo ha detto Mojtaba Khamenei nel suo primo messaggio da Guida suprema dell'Iran. #ANSA x.com