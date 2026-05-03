Colpite due petroliere! Guerra si mette davvero male

Due petroliere sono state colpite in un'area del Mar Nero, secondo quanto riferito nelle ultime ore. L'incidente si inserisce nel quadro della guerra in Ucraina, con il presidente del paese che ha comunicato un nuovo evento nel Mar Nero. La situazione resta tesa e si aggiunge alle recenti tensioni nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni o sulle cause specifiche di quanto accaduto.

Nel contesto della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito un nuovo sviluppo operativo nel Mar Nero. In un messaggio diffuso sui suoi canali social, Zelensky ha dichiarato: “Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar Nero”. L’azione, secondo quanto comunicato, avrebbe causato il danneggiamento di due unità impiegate nelle esportazioni energetiche russe nelle acque vicine all’ingresso del porto di Novorossiysk. Mar Nero: l’annuncio di Zelensky sull’operazione contro due petroliere. La comunicazione del presidente ucraino indica che l’operazione si è concentrata in un’area considerata rilevante per la logistica marittima russa.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Colpite due petroliere! Guerra, si mette davvero male Notizie correlate Tre navi colpite nello Stretto di Hormuz e a fuoco due petroliere nel Golfo PersicoAlmeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Stretto di Hormuz chiuso, 150 petroliere ferme e due colpite da attacchi. Maersk ferma il transito delle sue naviDopo l’annuncio da parte dell’Iran della chiusura dello Stretto di Hormuz perché “non sicuro” visti gli attacchi di Usa e Israele, domenica secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Un miliardo di barili in meno, i tanker si litigano i posti nel canale di Panama; Voci arabe sulla guerra in Iran: da Washington a Teheran, ecco chi sabota la pace. Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Colpite due petroliere russe nel Mar Nero. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: attività insolite a confine bielorusso, pronti a reagire ... tg24.sky.it Guerra in Ucraina, l’annuncio di Zelensky: Colpite due petroliere russe della flotta ombra nel Mar NeroL'ultimo aggiornamento proveniente dal fronte del conflitto tra Ucraina e Russia segna un nuovo capitolo nella strategia di logoramento economico perseguita ... thesocialpost.it Torna il maltempo al Centro-Nord Le Regioni più colpite - facebook.com facebook 25 aprile, blitz di Extintion Rebellion: coperte statue "fasciste". "Colpite" le statue di Cesare e Augusto alle Porte Palatine di Torino donate dal Duce. L'atto dimostrativo contro il "decreto Sicurezza" x.com