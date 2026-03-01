stretto di hormuz chiuso 150 petroliere ferme e due colpite da attacchi maersk ferma il transito delle sue navi

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso dall’Iran, che ha dichiarato la zona non sicura, portando al blocco del traffico di circa 150 petroliere. Due navi sono state colpite da attacchi e si sospetta che siano stati operati da forze non identificate. La compagnia marittima Maersk ha deciso di sospendere il transito delle sue navi nella zona.

Dopo l’annuncio da parte dell’Iran della chiusura dello Stretto di Hormuz perché “non sicuro” visti gli attacchi di Usa e Israele, domenica secondo Al Jazeera “almeno 150 petroliere, comprese navi che trasportano greggio e gas naturale liquefatto, hanno gettato l’ancora nelle acque aperte del Golfo oltre lo Stretto di Hormuz”. Due navi che lo stavano attraversando sono state colpite. Intanto il colosso danese della logistica Maersk ha deciso di sospendere il passaggio delle sue navi per ragioni di sicurezza. Lo stretto è un punto di transito chiave per il commercio petrolifero globale, attraverso il quale transitano un quinto del petrolio e del gas scambiati nel mondo, per cui si teme che la chiusura possa far esplodere i prezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

