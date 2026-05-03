Collinaia si ferisce a una gamba mentre usa il decespugliatore | 47enne in ospedale

A Collinaia, ieri pomeriggio, un uomo di 47 anni è rimasto ferito a una gamba mentre stava usando un decespugliatore. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via delle Fattorie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le condizioni del 47enne non sono state rese note. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Momenti di grande apprensione in via delle Fattorie a Collinaia, dove intorno alle 18 di ieri, sabato 2 maggio, un uomo di 47 anni è rimasto vittima di un grave incidente mentre stava utilizzando un decespugliatore per la manutenzione del verde. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Si ferisce a una gamba mentre infuria la tempesta sul Monviso: l’elisoccorso non riesce ad arrivare, i suoi compagni lo salvano con una trunaA quasi 3mila metri di quota, con il vento che taglia la faccia e la visibilità ridotta al minimo, il tempo si è fermato. Si ferisce al viso mentre usa la motosega in giardino: uomo finisce in ospedaleMomenti di grande paura nel pomeriggio di domenica a Minori, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 66 anni è rimasto coinvolto in un grave...