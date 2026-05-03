Collegamenti con Firenze Maggioranza a gamba tesa

In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno con i voti di alcuni rappresentanti della maggioranza, concentrato sul tema dei trasporti e delle infrastrutture. Il documento include in particolare il collegamento tra Siena e Firenze, un argomento che ha suscitato discussioni tra i consiglieri. La decisione riguarda quindi un punto di interesse per lo sviluppo delle reti di collegamento tra le due città.

Trasporti e infrastrutture, in particolare il collegamento di Siena con Firenze, al centro dell’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale con i voti di parte della maggioranza. Il documento, presentato da FdI e dai civici del gruppo ’Nicoletta Fabio Sindaco’, impegna sindaco e giunta "a consolidare il rapporto con il ministero dei Trasporti e delle infrastrutture", affinché si possa "completare nel più breve tempo possibile l’ammodernamento tecnologico della ferrovia Siena-Firenze ", con "l’inclusione di un nuovo progetto per il raddoppio del tratto finale Siena-Poggibonsi". Viene inoltre chiesto "di sollecitare Anas per accelerare i tempi dei lavori di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’ Autopalio per rendere più agevole il traffico su gomma".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Collegamenti con Firenze. Maggioranza a gamba tesa Notizie correlate La Russa: “So che Abodi non interverrà a gamba tesa sul calcio. Inchiesta arbitri? Ho parlato con Marotta”Il ministro Andrea Abodi “non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport”. La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele»«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele». Approfondimenti e contenuti Si parla di: Collegamenti con Firenze. Maggioranza a gamba tesa. Collegamenti con Firenze: approvato in Consiglio comunale un ordine del giornoSIENA. Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in tema di trasporti e infrastrutture, in particolare il collegamento del Capoluogo di ... ilcittadinoonline.it Trasporto Pubblico, Bezzini: Siena non può perdere collegamenti strategici con Firenze. Stop alla vendita dell’autostazione e confronto subitoMettere Siena e la sua provincia al centro del sistema dei collegamenti regionali: è questo il punto chiave dell’intervento del consigliere regionale del Pd Simone Bezzini, che chiede alla Regione Tos ... radiosienatv.it