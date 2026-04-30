La Russa | So che Abodi non interverrà a gamba tesa sul calcio Inchiesta arbitri? Ho parlato con Marotta

Il ministro dello sport ha dichiarato che il suo collega non ha intenzione di intervenire in modo deciso nel mondo del calcio. Ha inoltre riferito di aver avuto un incontro con un dirigente del settore e ha affermato di aver parlato di alcune questioni relative all'inchiesta sugli arbitri. Nessuna delle parti ha annunciato interventi immediati o cambiamenti nelle strutture di gestione sportiva.

Il ministro Andrea Abodi “non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, va in controtendenza rispetto al governo Meloni e alla maggioranza di destra, allontanando l’ipotesi di un commissariamento della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e l’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale. Solo ieri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari aveva rilanciato l’ipotesi del commissariamento: “Un radicale cambiamento della Federcalcio sarebbe auspicabile”. Ma “è una scelta che compete al Coni, non a noi”, aveva puntualizzato. Lo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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