Colleferro blitz al campo nomadi | arrestato un classe 2006 per spaccio di hashish

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione presso un campo nomadi a Colleferro, arrestando un giovane nato nel 2006 con l'accusa di spaccio di hashish. L'intervento fa parte di un'attività più ampia di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolge anche i comuni vicini. Durante l'operazione sono stati sequestrati alcuni quantitativi di droga e trovati materiali utili alle indagini.

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato sul territorio di Colleferro e nei comuni limitrofi. Nel tardo pomeriggio di oggi, gli agenti del locale Commissariato hanno portato a termine un'importante operazione antidroga.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Colleferro. Blitz antidroga nel tardo pomeriggio. Giovane 20enne arrestato dalla Polizia di Stato con hashish, contanti e materiale per lo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 Maggio, a conclusione di una mirata attività info-investigativa sviluppata nei giorni... Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 23 Aprile, nel cuore del centro cittadino di Colleferro, gli agenti del locale Commissariato... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Colleferro, blitz al campo nomadi: arrestato un classe 2006 per spaccio di hashish; Colleferro, blitz antidroga della Polizia: arrestato giovane con hashish e contanti; Colleferro. Blitz antidroga nel tardo pomeriggio. Giovane 20enne arrestato dalla Polizia di Stato con hashish, contanti e materiale per lo spaccio. COLLEFERRO - LEGALITÀ, DROGA E VIOLENZA DI GENERE: I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DEL "MARCONI" Due giorni di formazione, cento ragazzi in platea, temi che scottano. Nei giorni 29 e 30 aprile scorsi, nell'ambito della "Giornata de - facebook.com facebook